Antalya'da bir kişi eski eşini öldürdü, kadının iki kardeşini yaraladı - Son Dakika

Antalya'da bir kişi eski eşini pompalı tüfekle öldürdü, kadının iki kardeşini de yaraladı.

Eski eşi Hayriye Alkutay ile görüşmek isteyen M.A, ailesiyle yaşayan Alkutay'ın Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde TOKİ Konutları'ndaki evine gitti.

Çıkan tartışmada M.A, yanında getirdiği pompalı tüfekle Alkutay ile olaya müdahale eden erkek kardeşleri Ahmet Emre ve Murat Alkutay'a ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Hayriye Alkutay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Alkutay kardeşler ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Zanlı ise pompalı tüfekle gözaltına alındı.

Öte yandan çiftin 2 ve 4 yaşında iki çocuklarının olduğu öğrenildi.

Anne Keziban Alkutay ise "Yavrularım gitti, çıkmasın o içeriden." diyerek gözyaşı döktü.