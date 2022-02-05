Üye Girişi
Antalya'da bir kişi evde çıkan yangında hayatını kaybetti - Son Dakika

Antalya'da bir kişi evde çıkan yangında hayatını kaybetti

05.02.2022 20:57
Antalya'da bir kişi evde çıkan yangında hayatını kaybetti

Antalya'da gecekonduda çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Antalya'da gecekonduda çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3378 Sokak'taki gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, evde yalnız yaşadığı öğrenilen Bülent Gül (48) hayatını kaybetti.

YORUMLAR
500

Antalya, Yangın, Fatih, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da bir kişi evde çıkan yangında hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:47 Karadeniz'den hamsi yerine büyükbaş hayvan çıktı! Ölüsü kıyıya vurdu
20:47 Ümraniye'de kadın cinayeti: 20 yaşındaki genç kadın dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü
19:52 Rayyan, 4 gündür o kuyuda! Fas'ta kurtarma operasyonunda kritik aşama
20:38 Meteoroloji'den kar uyarısı: Çarşamba ve perşembe günü bütün Türkiye kar altında!
20:27 Acun Ilıcalı'nın Hull City'si ilk yenilgisini tattı!
20:24 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Maske yeterli olmuyor! Aşılarınızı olun
20:11 Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a Norveç göndermesi
19:54 Fenerbahçe'de Miguel Crespo cezalı duruma düştü!
19:50 Yargı'nın Eren Komiseri arabesk müzikaliyle sahnelerde: Önce Türkiye konserleri, sonra albüm!
19:41 Fenerbahçe'den Başakşehir maçında Turkovac sürprizi! İki takımda formalarında Turkovac amblemi taşıdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 21:03:17. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da bir kişi evde çıkan yangında hayatını kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement