Antalya'da bir kişi evde çıkan yangında hayatını kaybetti - Son Dakika

Antalya'da gecekonduda çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3378 Sokak'taki gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, evde yalnız yaşadığı öğrenilen Bülent Gül (48) hayatını kaybetti.