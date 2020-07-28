Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Koç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Antalya 'da bir kişi evinde ölü bulundu.

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 11:43

Kaynak: AA

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