Yalçın'ın 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Topallı Mahallesi'ndeki müstakil evde yaşayan Osman Ali Yalçın (70), oğlu tarafından evin bahçesinde hareketsiz yatar vaziyette bulundu.

Antalya 'nın Aksu ilçesinde bir kişi, evinin bahçesinde ölü bulundu.

Son Dakika › Güncel › Antalya'da bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika

Fatih Terim'e yaptığı sert eleştirilerle tanınan Ahmet Çakar'dan olay yorum: Vatanı mı satmış!

Doktoru "cinler senin için kurban kesecek" diye dolandırdı!