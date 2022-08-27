Antalya'da iki arkadaşın telefon numarası tartışmasında silah konuştu: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da iki arkadaşın telefon numarası tartışmasında silah konuştu: 1 yaralı

27.08.2022 11:47
Antalya'da iki arkadaşın telefon numarası tartışmasında silah konuştu: 1 yaralı

Antalya'da bir kişi, iddiaya göre husumetli olduğu şahısların telefon numarasını vermeyen arkadaşını bacağından tabancayla vurarak yaraladı.

Antalya'da bir kişi, iddiaya göre husumetli olduğu şahısların telefon numarasını vermeyen arkadaşını bacağından tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 815 sokaktaki 4 katlı bir apartmanın giriş kat dairesinde meydana geldi. H.T.,(37) husumeti bulunan şahısların telefonunu istemek için arkadaşı Şükrü B.'nin(44) evine geldi. İki arkadaş evin içinde bir süre konuştu. H.T., daha sonra telefon numarasını vermesini istedi. Şükrü B.'den, 'bilmiyorum, tanımıyorum' cevabı alan H.T., bu kez tartışmaya başladı. Tartışma devam ederken H.T., üzerindeki tabancayla Şükrü B.'nin bacağına ateş edip kaçtı. Silah sesleri üzerine bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık ekipleri bacağından hafif yaralanan Şükrü B.'yi ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olay yeri ekipleri inceleme yaptı. Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Kontrolden çıkan motosiklet otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı Kontrolden çıkan motosiklet otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı Antalya haberi: Muratpaşa'da Teknoloji Buluşmaları Antalya haberi: Muratpaşa'da Teknoloji Buluşmaları
Kaynak: İHA

Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da iki arkadaşın telefon numarası tartışmasında silah konuştu: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:16 Zeynep Demirel'den eşi Volkan Demirel'e gülümseten gönderme: Evde kavanozları kapaklarını iyi açıyorsun
08:27 Şarkıcı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak yaşamını yitirdi
07:58 Oyuncu Mustafa Üstündağ, gazeteci Tuba Kalçık ile nikah masasına oturdu
04:59 İstanbul'da feci kaza! Kamyonete çarpan motosiklet alev aldı: 2 ölü
03:49 Şiddetli yağış Esenyurt'u vurdu! Caddeler göle döndü, evleri su bastı
23:56 Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı 50 yaşındaki Necati Şaşmaz'ın son hali sevenlerini şaşırttı
23:53 Süper Lig'de inanılmaz karşılaşma! Tam 7 gol atıldı
23:51 Son ankette çarpıcı sonuç! Katılımcıların yüzde 53'ü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylamıyor
22:00 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan 6'lı masa hakkında çok sert konuştu: Bunlardan millete fayda gelmez
22:00 Aracından rastgele ateş açan İranlı şahıs sınır dışı edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 11:47:30. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da iki arkadaşın telefon numarası tartışmasında silah konuştu: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement