Antalya'da bir kişi iş hanında ölü bulundu - Son Dakika

Antalya'da bir kişi iş hanında ölü bulundu

22.01.2021 00:37
Antalya'da bir kişi iş hanında ölü bulundu, System.String[]

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, iş hanında ölü bulundu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, iş hanında ölü bulundu.

Sinan Mahallesi, Atatürk Caddesi'ndeki bir iş hanının giriş katında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polise ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ekipler, Mustafa Boyacı (64) olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Boyacı'nın cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Atatürk Caddesi, Muratpaşa, Antalya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da bir kişi iş hanında ölü bulundu - Son Dakika


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