Antalya'da bir kişi

Antalya'da tavuk çaldığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan bir kişi, şikayetçinin "paçalı tavuk" alma şartını kabul ederek yargılanmaktan kurtuldu.

H.B, tek katlı evinin yanındaki tahta ve telle çevrili kümesinden 3 tavuğun çalınması üzerine şikayetçi oldu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı inceleme ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda yakalanan A.A, hakkında "açıktan hırsızlık" suçundan soruşturma başlatıldı.

Suçun uzlaşma kapsamında olması dolayısıyla soruşturma dosyasını inceleyen Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, konuyla ilgili uzlaştırmacı görevlendirdi.

Uzlaştırmacı, şikayetçi H.B. ile görüşüp uzlaşma şartı ve talebini aldı. H.B, şüphelinin kendisine 3 paçalı tavuk alması koşuluyla uzlaşacağını belirtti.

A.A'nın 3 paçalı tavuk almasıyla uzlaşma sağlandı. Tarafların uzlaşmasıyla şüpheli, A.A. ceza almaktan kurtuldu.