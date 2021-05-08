Antalya'da bir kişi pansiyonda ölü bulundu - Son Dakika

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 52 yaşındaki kişi kaldığı pansiyon odasında ölü bulundu.
Tahılpazarı Mahallesi'ndeki pansiyonda kalan müşterilerin bir odadan kötü koku geldiğini söylemesi üzerine, otel görevlileri durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine pansiyona polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Odaya giren polis ekibi, Emin Bayrakçı'yı (52) hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekibi Bayrakçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk bulgulara göre Bayrakçı'nın en az 3 gün önce yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Pansiyona 20 gün önce yerleştiği öğrenilen Bayrakçı'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: AA
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