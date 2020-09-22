Bir kişi parkta ölü bulundu - Son Dakika

Antalya'da bir kişi parkta ölü bulundu.
Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'ndeki Büklüdere Parkı'na gidenler, ağacın altında hareketsiz biri olduğunu fark edince durumu 112 Acil Servis ekibine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Ali Kurgan (55) olduğu anlaşılan kişinin öldüğünü belirledi.
Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kurgan'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 11:27 - Kaynak: AA
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