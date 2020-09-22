Bir kişi parkta ölü bulundu - Son Dakika

Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kurgan'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'ndeki Büklüdere Parkı'na gidenler, ağacın altında hareketsiz biri olduğunu fark edince durumu 112 Acil Servis ekibine bildirdi.

Antalya 'da bir kişi parkta ölü bulundu.

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Kazazede, kendisine yardım eden kadının koluna sarılarak "Sen kimsin?" diye sordu