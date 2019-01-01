Son Dakika Haberleri: Antalya'da Bir Kişi Silahla Yaralandı

Antalya'da Bir Kişi Silahla Yaralandı

1 saat önce

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki iş yerinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Antalya'da Bir Kişi Silahla Yaralandı, System.String[]
Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki iş yerinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

İddiaya göre S.Y. daha önce aralarında husumet bulunan A.Y.K'nin iş yerinin bulunduğu Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nin olduğu yere gitti.

İş yerindeki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y.K. silahla ateş ederek S.Y'yi ayağından yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıyı Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olay yerinden kaçan şüpheli A.Y.K'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:11 Kaynak: AA

Gazipaşa, Antalya, Güncel
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