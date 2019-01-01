Antalya'da Bir Kişi Silahla Yaralandı
1 saat önce
Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki iş yerinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Antalya
'nın Gazipaşa
ilçesindeki iş yerinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
İddiaya göre S.Y. daha önce aralarında husumet bulunan A.Y.K'nin iş yerinin bulunduğu Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu
Caddesi'nin olduğu yere gitti.
İş yerindeki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y.K. silahla ateş ederek S.Y'yi ayağından yaraladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıyı Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırdı.
Olay yerinden kaçan şüpheli A.Y.K'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:11 Kaynak: AA
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