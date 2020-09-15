Antalya'da bir kişi tartıştığı kayınbiraderini av tüfeği ile yaraladı - Son Dakika

Antalya'da eniştesi tarafından av tüfeğiyle ile yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'nde otomobil içerisinde A.T. (47) ile kayınbiraderi Latif Yıldırım (45) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından 5'inci kattaki evine çıkan A.T, balkonundan otomobilin önünde bekleyen kayınbiraderine av tüfeği ile ateş etti.

Saçmaların isabet ettiği Yıldırım, yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekiplerince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yıldırım, tedaviye alındı. Yıldırım'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Eve gelen polis ekipleri A.T'yi gözaltına aldı.