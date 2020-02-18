Antalya'da bir kişinin 21 bin dolarını gasbettikleri iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'da bir kişinin 21 bin dolarını gasbettikleri öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğüne giden Suriye uyruklu H.A. (30), Şafak Mahallesi'nde motosikletli iki kişi tarafından darbedilerek ve yüzüne gaz sıkılarak 21 bin dolarının gasbedildiğini belirtti.

Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğince bölgedeki 110 güvenlik kamerası incelendi.

Şüphelilerin, olay yerindeki bir otomobilde bulunanlarla iş birliği içinde olayı gerçekleştirdiği tespit edildi.

Eşkalleri belirlenen Suriye uyruklu 5 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı.