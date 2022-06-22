Antalya'da bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili 2 sanık yargılanıyor - Son Dakika
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Antalya'da bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili 2 sanık yargılanıyor

22.06.2022 10:59
Antalya'da bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili 2 sanık yargılanıyor

Antalya'da bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın "kasten öldürme" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Antalya'da bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili 2 sanığın "kasten öldürme" suçundan yargılanmasına devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma öncesinde, sanıklardan Mehmet Y'nin annesi Behiye T'yi koridorda gören müşteki yakınları, saldırı girişiminde bulundu. Kısa süreli arbede polis ekiplerinin müdahalesiyle sona ererken, müşteki tarafından 3 kişi duruşma sonuna kadar gözetim altında tutuldu.

Tutuklu sanıklar Mehmet Y. ve Serdar T. ile müştekiler ve taraf avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.

Tanık olarak dinlenen Behiye T, 5-6 yıldır birlikte olduğu maktul Hayrettin Avağ'ın zaman zaman kendi evinde kaldığını anlattı.

Oğlu Mehmet Y. ile Avağ arasında bir problem olmadığını belirten Behiye T, bir ara birlikte otomobil ticareti de yaptıklarını söyledi.

Behiye T, olay günü evde yemek yiyecekleri sırada oğlu Mehmet Y'nin gelerek koltuğun altında bıçağını aradığını, bulamayınca yöneldiği yatak odasında Avağ'ı görünce aralarında tartışma çıktığını belirtti.

Evden çıkan oğlunun bir süre sonra yeğeni Serdar T. ile geldiğini anlatan Behiye T, şöyle konuştu:

"Bıçak arabadaymış. O yüzden arabanın anahtarını istedi. Vermediğim için yüzüme yumruk attı. Eşyalara zarar verdi. Yemek yediğimiz tepsi mutfaktaydı. Tepsideki kırmızı saplı bıçağı koridora fırlattı. Mehmet eşyaları kırarken ve beni darbederken, Serdar'ın bıçağı yerden aldığını gördüm. Serdar bıçağı aldıktan sonra yatak odasına yöneldi. Hayrettin, yatak odasındaki kapıyı kilitlemişti. Serdar kapıya hamle yaptı. Hayrettin kapının arkasına ütü masası koymuş. Serdar'ın içeriye girdiğini gördüm. Hayrettin de içeride sürekli küfrediyordu. Serdar'ın içeriye girmesiyle çıkması kısa sürede oldu."

"Başkalarını dövmeye gidecektik" iddiası

Söz verilen sanık Serdar T. ise "Başkalarını dövmeye gidecektik. Hayrettin olayını ağır tahrik altında gerçekleştirdim. Kastım yoktu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Sanık Mehmet Y. de önceden Hayrettin Avağ ile aralarında husumet olmadığını belirterek, "Adalete güveniyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kuzeyyaka Mahallesi'nde 12 Şubat 2022'de, Behiye T'nin (41), Hayrettin Avağ (45) ile birlikte yaşadığı eve gelen oğlu Mehmet Y. (24) ve yeğeni Serdar T. (32), çıkan tartışmada Avağ'ı bıçakla öldürmüştü. Mehmet Y. ile Serdar T, polise teslim olmuştu.

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Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili 2 sanık yargılanıyor - Son Dakika

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