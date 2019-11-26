Son Dakika Haberleri: Antalya'da bir kişinin diş apsesine bağlı enfeksiyon sonrası öldüğü iddia edildi
Son Dakika Güncel Antalya'da bir kişinin diş apsesine bağlı enfeksiyon sonrası öldüğü iddia edildi - Son Dakika

Antalya'da bir kişinin diş apsesine bağlı enfeksiyon sonrası öldüğü iddia edildi

6 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişinin diş apsesi sonrası gelişen enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybettiği iddia edildi.

Antalya'da bir kişinin diş apsesine bağlı enfeksiyon sonrası öldüğü iddia edildi, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişinin diş apsesi sonrası gelişen enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybettiği iddia edildi.

Merkez Mahallesi'nde yaşayan Durmuş Ay (39), halsizlik ve solunum sıkıntısı şikayetiyle Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Acil servisteki ilk müdahalede 15 gün önce 6 dişini çektirdiği belirlenen Ay'ın, gelişen diş apsesinin boyundan aşağıya doğru yayılması neticesi şoka girdiği tespit edildi.

Solunum cihazına bağlanan Ay, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


Savcının incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Ölümüyle ilgili soruşturma başlatılan Ay'ın evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Antalya, serik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:46 Kaynak: AA
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