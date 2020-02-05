Antalya'da bir kişinin kedilere tekme attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da bir kişinin kedilere tekme attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Antalya'da bir kişinin kedilere tekme attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişinin marketin önündeki iki kediye tekme attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'da bir kişinin kedilere tekme attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişinin marketin önündeki iki kediye tekme attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ilıca Mahallesi'ndeki bir marketin çalışanları, iş yerinin önüne kedi ve köpeklerin yemesi için mama bırakmaya başladı. Bu duruma sinirlendiği öne sürülen H.T, market çalışanlarıyla tartıştı. İki kediye tekme atan H.T, şikayet üzerine gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakılan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan, şüphelinin kedilere tekme attığı anlar marketin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Manavgat, Antalya, Ilıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

KDK'dan acil tıp teknisyenlerini sevindiren mesai ve harcırah kararı
Kurduğu tesisle yılda 1 milyon çekirge ihraç ediyor Son Dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında ilk acı haber geldi Prof. Dr. Canan Karatay'dan koronavirüs açıklaması: Gripten farkı yok

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 23:26:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da bir kişinin kedilere tekme attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]