Antalya'da bir kişinin kedilere tekme attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişinin marketin önündeki iki kediye tekme attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ilıca Mahallesi'ndeki bir marketin çalışanları, iş yerinin önüne kedi ve köpeklerin yemesi için mama bırakmaya başladı. Bu duruma sinirlendiği öne sürülen H.T, market çalışanlarıyla tartıştı. İki kediye tekme atan H.T, şikayet üzerine gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakılan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan, şüphelinin kedilere tekme attığı anlar marketin güvenlik kamerasınca görüntülendi.