Antalya'da bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 15 zanlıdan ikisi tutuklandı.
Olayın ardından gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si savcılık talimatıyla emniyetten salıverildi. İşlemleri tamamlanan 8 zanlı adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan ikisi çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Öte yandan şüphelilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal nedeniyle para cezası uygulandı.
Konaklı Mahallesi'nde araçlarıyla seyreden iki grup arasında 24 Mayıs'ta çıkan tartışmada 4 kişi bıçakla yaralanmış, yaralılardan İbrahim Yiğitbay (34) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olaya karıştıkları gerekçesiyle 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
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