Antalya 'nın Alanya ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 15 zanlıdan ikisi tutuklandı.

Son Dakika › Güncel › Antalya'da bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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