Antalya'da kaçak kazı sırasında bir kişinin öldüğü patlamayla ilgili sanıklara hapis cezası - Son Dakika

Antalya'da kaçak kazı sırasında meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybetmesi, 1 kişinin de yaralanmasıyla ilgili yargılanan 5 sanığa hapis cezası verildi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar İ.E, Y.Y, Y.K, K.G. ve A.B. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların Doyran Mahallesi'ndeki ormanlık alan içindeki 1. derece sit alanında define ve tarihi eser bulmak için kaçak kazı yaptıklarını ve patlayıcıların kontrolsüz patlatılması nedeniyle Tevfik Sabuncuların vefat ettiğini, mağdur sanık K.G'nin ise hayati tehlike arz edecek şekilde yaralandığını bildirdi.

Sanıkların "Taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 5 sanığı "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl ile 3 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı.

Konyaaltı ilçesindeki kırsal bölgede 13 Mayıs 2019'da kaçak kazı sırasında meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştı.