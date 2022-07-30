Olay, Alanya ilçesi Kızlarpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İlyas Çetin, kendisine ait 07 LUE 24 plakalı motosikletini evinin önüne park etti. Park halindeki motosiklet, gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Sabah tekrar motosikletini kullanmak isteyen Çetin, park ettiği yerde bulamadı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Çetin, bir kişinin motosikletini çaldığını belirleyerek polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gidon kilidini kırdığı motosikleti itekleyerek çaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.