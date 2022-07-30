Gidon kilidini kırdığı motosikleti itekleyerek çaldı - Son Dakika
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Gidon kilidini kırdığı motosikleti itekleyerek çaldı

30.07.2022 17:28
Gidon kilidini kırdığı motosikleti itekleyerek çaldı

Antalya'da bir kişinin park halindeki motoru sürükleyerek çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'da bir kişinin park halindeki motoru sürükleyerek çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Alanya ilçesi Kızlarpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İlyas Çetin, kendisine ait 07 LUE 24 plakalı motosikletini evinin önüne park etti. Park halindeki motosiklet, gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Sabah tekrar motosikletini kullanmak isteyen Çetin, park ettiği yerde bulamadı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Çetin, bir kişinin motosikletini çaldığını belirleyerek polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Güvenlik kameralarına anbean yansıyan görüntülerde bir kişi motosikletin yanına geliyor. Ardından gidon kilidini kıran şüphelinin daha sonra üstüne bindiği motosikleti itekleyerek götürdüğü görülüyor. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gidon kilidini kırdığı motosikleti itekleyerek çaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gidon kilidini kırdığı motosikleti itekleyerek çaldı - Son Dakika
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