Antalya'da bir kişinin pompalı tüfekle vurulmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da bir kişinin pompalı tüfekle vurulmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

15.04.2022 17:36
Antalya'da bir kişinin pompalı tüfekle vurulmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde kovaladığı kişiyi pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan zanlı ile ona yardım eden kişi tutuklandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde kovaladığı kişiyi pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan zanlı ile ona yardım eden kişi tutuklandı.

Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde dün markete sığındığı esnada pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan Burhanettin Limoncu'nun (40) Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Saldırıyı gerçekleştiren B.S. (19) ile ona yardım eden E.C'yi yakın takibe alan polis ekipleri, otomobille kaçan zanlıları Alanya ilçesinde yakalayarak Serik'e getirdi.

Limoncu'nun, eşinden ayrı yaşayan Z.U. (39) ile evlilik hazırlığı yaptığı, kiraladıkları eve eşya taşırken annesi Z.U'nun evlenmesini istemeyen oğlu B.S. tarafından pompalı tüfekle vurulduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.S. ve E.C, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anne Z.U'nun, dün olaydan birkaç saat önce Serik Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede, kendisini tehdit eden oğlu B.S. hakkında uzaklaştırma talep ettiği öğrenildi.

B.S. Kökez Mahallesi'nde kiraladıkları eve eşya taşıyan Burhanettin Limoncu'yu dün pompalı tüfekle kovalamış, dükkana sığındığı sırada birkaç el ateş ederek ağır yaralamıştı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Antalya'da bir kişinin pompalı tüfekle vurulmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
Antalya'da bir kişinin pompalı tüfekle vurulmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

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Antalya'da kovaladığı kişiyi pompalı tüfekle ağır yaralayan zanlı yakalandı Antalya'da kovaladığı kişiyi pompalı tüfekle ağır yaralayan zanlı yakalandı MARKET ÖNÜNDE BEKLERKEN POMPALI TÜFEKLE VURULDU MARKET ÖNÜNDE BEKLERKEN POMPALI TÜFEKLE VURULDU

Cumhuriyet Caddesi, Cumhuriyet, Araştırma, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da bir kişinin pompalı tüfekle vurulmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da bir kişinin pompalı tüfekle vurulmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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