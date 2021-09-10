ANTALYA'nın Alanya ilçesinde çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle bacağından vuruldu. Kavga civarda bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde 5 Eylül gecesi 3 kişi arasında 'kız meselesi' nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan Ergün B., yeğeni olduğu öğrenilen Tuğrul B.'nin aracından aldığı pompalı tüfekle Talat G.'yi (31) bacağından vurdu. Kavganın ardından Ergün B. ve yeğeni Tuğrul B. bacağından yaraladıkları Talat G.'yi araca bindirmeye çalıştı. İkili, bir süre sonra Talat G.'yi araca bindirmekten vazgeçerek olay yerinden ayrı araçlarla ayrıldı. Yaralanan Talat G., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tuğrul B., olaydan 5 gün sonra jandarma ekiplerine teslim oldu. Diğer şüpheli Ergün B.'nin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelilerin karşılıklı tartıştıkları ve Talat G.'nin pompalı tüfekle bacağından vurulduğu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ergün B.'nin Talat G.'yi yaraladığı, sonrasında yeğeni Tuğrul B. ile araca bindirmeye çalıştıkları anlar yer alıyor.