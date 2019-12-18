Antalya'da bir kişinin ziynet eşyalarını gasbetmeye çalıştığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da emekli Şilili cerrahın evindeki ziynet eşyalarını gasbetmeye çalıştığı öne sürülen site görevlisi zanlı tutuklandı.

Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan Şilili emekli doktor Hanan Ws Hannoun, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, evine giren site görevlisinin, ziynet eşyalarını çalmaya çalıştığını öne sürdü.

Eve gelen polis ekipleri, Hannoun ile arbede yaşayan ve 700 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını gasbetmeye çalıştığı öne sürülen V.E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.