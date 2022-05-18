Antalya'da bir kişiyi bıçakla öldürdükleri öne sürülen 2 sanığın yargılanmasına başlandı

Antalya'da Hayrettin Avağ'ı (45) bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla iki sanığın "kasten öldürme" suçundan yargılanmasına başlandı.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklardan Mehmet Y. yer alırken diğer sanık Serdar T. Kovid-19 tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Söz verilen sanık Mehmet Y, karıştığı bir suç nedeniyle 2 yıl hapis yattığını ve Nisan 2020'de tahliye olduğunu anlatarak, cezaevinden çıktıktan sonra annesi Behiye T. ile Hayrettin Avağ'ın birlikte yaşadığını öğrendiğini ve bunu onaylamadığını belirtti.

Olay günü, alkol aldıktan sonra kuzeni Serdar T. ile annesinin evine gittiklerini öne süren sanık, Hayrettin Avağ'ı yatak odasında bulduğunu ve aralarında arbede çıktığını iddia etti.

Evin önünde bekleyen kuzenine durumu anlattıktan sonra, ellerindeki iki bıçakla eve girdiklerini ifade eden Mehmet Y, kendisinin annesi ile kavga ederken kilitli olan yatak odasının kapısını kıran kuzenini elinde kanlı bıçak gördüğünü ileri sürdü.

Sanık Serdar T. ise, kuzeni Mehmet Y'nin anlattıklarının doğru olduğunu belirterek kırılan kapı aralığından maktule birkaç defa bıçakla vurduğunu, neresine isabet ettiğini görmediğini savundu.

"Adalete sığınıyorum"

Maktulün ağabeyi İdris Avağ kardeşinin Behiye T. ile birlikte yaşamaya başladıktan sonra tüm mal varlığını kaybettiğini iddia ederek "Adalete sığınıyorum, sanıklardan şikayetçiyim." dedi

Maktulün kardeşi Mehmet Mansur Avağ ise olayın sanık Mehmet Y'nin annesi Behiye T. tarafından tasarlandığını öne sürerek bununla ilgili gizli bir tanıkları olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kuzeyyaka Mahallesi 2546 Sokak'ta 12 Şubat'ta meydana gelen olayda, Hayrettin Avağ (45) ve Behiye T'nin (41) birlikte yaşadığı eve gelen oğlu Mehmet Y. (24) ve yeğeni Serdar T. (32) Avağ ile tartışmaya başlamıştı. Tartışmanın büyümesiyle Mehmet Y. ile Serdar T, Avağ'ı göğüs ve karın bölgesinden bıçakladı. Mehmet Y. ile Serdar T, daha sonra Behiye T'yi de darbetti.

Avağ, olay yerinde hayatını kaybetmiş, sanıklar ise polise teslim olmuşlardı.