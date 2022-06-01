Antalya'da bir kişiyi bıçaklayıp çatıdan atarak öldürdükleri öne sürülen 2 sanık yargılanıyor

Antalya'da bir kişiyi bıçakladıktan sonra çatıdan atarak öldürdükleri öne sürülen 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, maktul Suat S'nin tutuksuz yargılanan eşi Tuğçe S, kayınbiraderi Alim T. ile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen psikiyatri uzmanı Abdurrahman Acar, Tuğçe S'nin yıllardır kendisine muayeneye geldiğini, eşi Suat S'yi de daha sonra muayene etmeye başladığını söyledi.

Suat S'nin 5 yıl süreyle ara ara kontrollere geldiğini anlatan Acar, "Sonrasında tedaviyi bıraktığını ve gelmek istemediğini Tuğçe S'den öğrendim. 'Gelirse iyi olur.' dediğimi hatırlıyorum." şeklinde konuştu.

Acar, maktulün tanısı hakkında bilgi vermesinin hasta gizlilik hakkı dolayısıyla doğru olmayacağını, mahkemenin takip ve tedavinin yapıldığı Atatürk Devlet Hastanesinden bilgi alabileceğini kaydetti.

Suat S'nin "intihar fikri nedeniyle hastaneye yatırılması gerektiği" yönünde beyanı olup olmadığı sorulan Acar, "Mesajlaşma uygulaması yoluyla 'İntihar fikri olan birisinin hastaneye götürülüp yataklı bir kurumda bulundurulması gerektiğini' yazdığımı hatırlıyorum. 'İntiharı düşünüyorsa hastaneye götürün.' dediğimi hatırlıyorum. Ancak kendisini arayıp görüşmedim." dedi.

Tanık mahkemede ifade değiştirdi

Tanık Hüseyin G, sanık Alim T. ile cezaevinde aynı koğuşta kaldıklarını belirterek, "Rahmetli ile arasındaki olayı bana anlattı. Aralarında herhalde ailevi sorunlar vardı. Alim 'Yapma, çocukların var.' demiş. 'Tutmak istesem, elimi uzatsam tutabilirdim.' demişti. Bunlar üzerine konuşuyorduk." ifadelerini kullandı.

Emniyetteki ifadesinde Alim T'nin kendisine cinayeti işlediğini itiraf ettiğini söylediğinin hatırlatılması üzerine tanık, "Emniyete götürüldüğümde alkollüydüm. Söylediklerimin aksini yazmış olabilirler. Mahkemedeki ifadem doğrudur." diye konuştu.

Müşteki avukatı Alperen Erol, tanık hakkında "yalancı şahitlikten" suç duyurusunda bulunacaklarını dile getirdi.

"İntihar etmenin yolları" diye arama yaptığı iddiası

Sosyal hizmet uzmanı gözetiminde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla ifadesi alınan maktulün kızı S.S. de o dönem Kovid-19 karantinasında olduklarını söyledi.

Karantina sırasında babasının psikolojisinin bozuk olduğunu ve sürekli odasında uyuduğunu öne süren S.S, şunları kaydetti:

"Kendisini odaya kapatmıştı. Odaya girdiğimde telefonunda 'intihar etmenin yolları' diye arama yapıyordu. Gelmemle, sayfayı kapattı. Bir defa da cüzdanını kaybetmişti. Cebine baktım. Elime sapı sivri bir bıçak battı. Kimseye bundan bahsetmedim. Babamın anneme, 'Ben daha fazla dayanamıyorum. Bana bir şey olursa çocuklara iyi bak.' dediğini duymuştum."

"Adalet yerini buluna kadar bu işin peşini bırakmayacağız"

Duruşmada söz alan Suat S'nin kardeşi Yasemin S, sanıkların ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu savundu.

Bir insanın bıçağın metal kısmından tutarak kendisine 25 ölümcül bıçak darbesi vuramayacağını ve bu darbeler sonrasında sohbet edemeyeceğini belirten Yasemin S, şöyle devam etti:

"Bu kadar bıçak darbesi alan biri kan kaybeder. Şuurunu kaybeder. Yere yığılır. Sağlıklı bir şekilde sohbet edemez. Alim T. 'Ölmüş bir insanla sohbet ettim.' diyor. Banyo terlikleriyle 4 metre uzağa atladığını söylüyorlar. Bu şahıslar bizimle dalga geçiyor. Bıçaktaki parmak izini intihar eden mi gizler katil mi gizler? Adalet yerini buluna kadar bu işin peşini bırakmayacağız."

Yüksel S. ise ağabeyinin eşinden boşanmak istediğini, bu nedenle sanıklar tarafından öldürüldüğünü iddia etti.

Sanık Tuğçe S, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, Suat S'nin intihar ettiğini savundu.

Sanık Alim T. ise kendilerine iftira atıldığını söyleyerek, "Ailemizden birini kaybettik. Tüm acıları yaşadık. Hala bu iftiralara maruz kalıyoruz. Asla ve asla bunları kabul etmiyoruz." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Tuğçe S. ile Alim T'nin adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasının devamına ve Suat S'nin Atatürk Devlet Hastanesi psikiyatri kliniğindeki ilgili belgelerinin istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Muratpaşa ilçesinde 17 Kasım 2021'de apartmanın çatısından atlayarak intihar ettiği öne sürülen Suat S'nin (47) otopside vücudunda 25 bıçak izi tespit edilmesi üzerine eşi Tuğçe S. ile kayınbiraderi Alim T. "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

İstanbul Adli Tıp Kurumunun, "kişinin vücudunda tespit edilen kesici delici alet yaralarının tamamının kendisi tarafından oluşturulmasının mümkün olduğu ve sonrasında yüksekten atlayarak intihar ettiğinin kabulü gerektiği" yönündeki raporunun ardından sanıklar tahliye edilmişti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu, dosyayı yeni rapor alınması için İstanbul Adli Tıp Kurumu Genel Kuruluna göndermiş, gelen rapor doğrultusunda Tuğçe S. hakkında ağırlaştırılmış müebbet, Alim T. hakkında ise müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.