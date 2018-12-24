Antalya'da Bir Kızın Otomobille Ezilerek Öldürülmesi Davası

Antalya'da 22 yaşındaki kız arkadaşı Hüsne Aslan'ın üzerinden kullandığı otomobille geçerek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle daha önce 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan sanığın, kararın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına başlandı.

Antalya'da 22 yaşındaki kız arkadaşı Hüsne Aslan'ın üzerinden kullandığı otomobille geçerek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle daha önce 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan sanığın, kararın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına başlandı.



Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Şahin Koçar, tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, taraf avukatları da hazır bulundu.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına davaya katılması için tebligat çıkartılmaması nedeniyle dosyanın Yargıtay 1. Ceza Dairesince bozulduğu ve bu nedenle yargılamanın yeniden yapıldığı belirtildi.



Söz verilen sanık Şahin Koçar, olayı daha önce bütün gerçekliğiyle anlattığını savunarak suçsuz olduğunu öne sürdü. Yaklaşık 46 aydır cezaevinde olduğunu belirten sanık, tahliyesini talep etti.



Sanığın avukatı da Koçar'ın "olası kasıtla öldürme" suçundan değil, "taksirle ölüme sebebiyet"ten yeniden yargılanması gerektiğini ileri sürdü. Avukat, olay yerinde uygulamalı keşif yapılmasını istedi.



Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilen duruşma ertelendi.



Antalya'da 19 Şubat 2015'te Şahin Koçar'ın (30) kullandığı otomobilin altında kalan arkadaşı Hüsne Aslan, olay yerinde ölmüştü. Gözaltına alınan Koçar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış ve hakkında "olası kast ile öldürmek" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle açılan davada sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.

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