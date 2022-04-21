Antalya'da "Bir Lokma Bin Sofra" iftar programı düzenlendi - Son Dakika

Antalya'da, Vakfılar Genel Müdürlüğünce "Bir Lokma Bin Sofra" iftar programı düzenlendi.

Kepez ilçesindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen programa, Vakıflar Genel Müdürlüğünce desteklenen aileler, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Rifat Türker, burada yaptığı konuşmada, ramazanın ülke, İslam alemi, mağdurlar ve mazlumlar için hayırlara vesile olmasını temenni ederek, iftar programlarını kültürün, tarihin, medeniyetin ihyası ve inşası yolunda atılmış adımlar olarak gördüğünü söyledi.

Türker, vakıfların toplumda sosyal refahın sağlanması, kültürel bozuklukların giderilmesi, ekonomik dengenin sağlanması, toplum düzeninin oluşturulmasında önemli görev ifa ettiğini vurguladı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün bu görevleri "vakfet, yaşat, yaşa" düşüncesini canlı tutarak yerine getirdiğini anlatan Türker, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda 6 bin vakıf kültür varlığının inşa ve ihyası gerçekleştirilmiştir. Şehzade Korkut Camisi'nin 126 yıllık

hasreti sona ermiş, kapsamlı restorasyon sonunda cami cemaatiyle buluşmuştur. Ayrıca, yurt genelinde muhtaç durumda bulunan 7500 yetim, engelli ve muhtaç vatandaşımıza 1474 lira aylık verilmekte, 50 bin ihtiyaç sahibi aileye 15 kalem üründen

oluşan gıda paketi her ay adrese teslim edilmektedir. 15 bin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimize aylık 200 lira ve 7 bin

500 yükseköğrenim öğrencisine de aylık 650 lira burs yardımı yapılmaktadır."

Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, programda dua etti.