Marketten para ve içki çalan şüphelinin 23 suç kaydı çıktı - Son Dakika
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Marketten para ve içki çalan şüphelinin 23 suç kaydı çıktı

04.08.2022 14:08
Marketten para ve içki çalan şüphelinin 23 suç kaydı çıktı

Antalya'da bir marketten hırsızlık yaptığı gerekçesiyle kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin 23 suç kaydı bulunduğu ve hırsızlık suçundan Adana'daki adli makamlarca arandığı tespit edildi.

Antalya'da bir marketten hırsızlık yaptığı gerekçesiyle kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin 23 suç kaydı bulunduğu ve hırsızlık suçundan Adana'daki adli makamlarca arandığı tespit edildi.

Konyaaltı ilçesi Geyikbayırı Mahallesi'nde V.Ö., işletmeciliğini yaptığı marketin kasasından 3 bin TL nakit para ve bin 200 TL değerinde içki çalınması üzerine jandarmaya ihbarda bulundu. İhbarı değerlendirmeye alan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş ve Jandarma Trafik Timleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlattığı araştırmada şüpheli motosikletli bir şahsı durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan şahıs, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelinin 23 adet suç kaydı bulunan Z.A. olduğu ve Adana Asliye Ceza İlamat Masası tarafından hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. Şüphelinin üzerinde ve motosikletinde yapılan aramada ise marketten çalmış olduğu 3 bin TL ile 2 şişe alkol bulunarak market sahibi V.Ö.'ye teslim edildi. Şüpheli Z.A. hakkında yasal işlem yapıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Antalya, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marketten para ve içki çalan şüphelinin 23 suç kaydı çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marketten para ve içki çalan şüphelinin 23 suç kaydı çıktı - Son Dakika
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