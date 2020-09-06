Antalya'da bir minibüste 33 sığınmacı yakalandı - Son Dakika

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir minibüste yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek isteyen 33 sığınmacı yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kınık Mahallesi D-400 kara yolundaki kontrol noktasında durdurdukları bir minibüste 30 Afganistan, 3 Suriye uyruklu sığınmacının olduğunu tespit etti.

Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Meis Adası'na geçmek için yola çıktıkları öğrenilen sığınmacılar, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Sığınmacıları yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları öne sürülen 2 organizatör gözaltına alındı.