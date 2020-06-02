Antalya'da bir otel grubuna

Antalya'da, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı kapsamında ikinci belge, Alanya ilçesindeki bir otel grubuna verildi.

TSE Akdeniz Koordinatörü Hasan Demirtaş, otellerdeki incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyada en fazla etkilediği sektörlerden turizmin canlanması için 160 maddelik belgelendirme projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Demirtaş, bu kapsamda "Sağlıklı Turizm Belgesi"nin ilkini Belek Turizm Merkezi'ndeki Sueno Otel'e, ikincisini ise Alanya'daki Goldcity ve Gold Island otellerine verdiklerini bildirdi.

Turizmin canlanması açısından belgelendirmenin ciddi bir adım olduğunu vurgulayan Demirtaş, şunları kaydetti:

"Soru listesi, Bilim Kurulu üyeleri ve paydaşların görüşleri alınarak oluşturuldu. Misafir otele girdiği andan itibaren her tarafın kontrol edilebileceği, risklerin sıfıra indirilebileceği bir liste hazırlandı. 160 kriteri sağlayan otellerin ciddi avantaj sağlayacağını düşünüyoruz. Karekodlu belge oluşturuldu. Müşteri karekodu okuttuğunda denetimin kim tarafından ne zaman yapıldığı, belgenin süresi gibi tüm bilgileri öğrenecek."

Turistik tesislerden belgelendirme için yoğun talep geldiğini anlatan Demirtaş, iki ayda bir "gizli müşteri" yöntemiyle kurallara uyulup uyulmadığını tespit edeceklerini belirtti.

Beş yıldızlı otellerin genel müdürü Özkan Önal ise kontrollerden başarıyla geçerek belgeyi almaya hak kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.