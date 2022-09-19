Antalya'da bir otelde babasını ve annesini öldüren Rus gençten kan donduran sözler: Çocukluktan bu yana olan hayalimi gerçekleştirdim - Son Dakika
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Antalya'da bir otelde babasını ve annesini öldüren Rus gençten kan donduran sözler: Çocukluktan bu yana olan hayalimi gerçekleştirdim

19.09.2022 16:21

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelde tatil yapan babasını ve annesini öldüren Rus Dmitry Stepanov, yakalandı. İşlediği cinayeti itiraf eden Stepanov, "Bugün babamı öldürdüm. Babam, benim kemiklerimi kırdı, kulağımı patlattı. Çocukluktan bu yana hayalim babamı öldürmekti, sonunda hayalim gerçekleşti. Pişman değilim" dedi.

Çolaklı turizm bölgesinde 5 yıldızlı bir otelde ihbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri Rus uyruklu Pavel Stepanov (62) isimli şahsın çekiçle darp edilerek yaşamını yitirdiğini, eşi Tatıana Stepanov'un (64) ise ağır yaralı olduğunu belirledi. Olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu, jandarmanın dedektifleri JASAT ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede, aynı odada konaklayan ve psikolojik sorunları olduğu bildirilen Dmitry Stepanov'un çekiçle başlarına vurarak babasını öldürdüğü, annesini ise ağır yaraladığı belirlendi. Hastaneye kaldırılan anne de kurtarılamadı.

Olay sonrasında kaçan Dmitry Stepanov'un yakalanması amacıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip oluşturuldu.

5 yıldızlı otelde babasını ve annesini öldüren Rus gencin çektiği itiraf videosu kan dondurdu: Hayalimi gerçekleştirdim

"ÇOCUKKEN KEMİKLERİMİ KIRARDI"

Cinayetin olduğu günün akşamında bir kafeye çay içmeye giden Stepanov, burada kendini kayda alıp bir video çekmiş ve cinayeti itiraf etmişti. Stepanov videoda, "Bugün babamı öldürdüm. Sebebi; o bana çocukluğumda eziyet ederdi ve şiddet uygulardı. Babam amcamın yanında benim kemiklerimi kırdı. 2005 yılında kulağımı patlattı. Onu arkadaşımız Tatyana da gördü. Beni ruh hastaları hastanesine gönderdiler. Her şey babaannemin dediklerinden sonra başladı. O bana 'sen hep kötü şeyleri üstüne çekiyorsun, onu senden çıkaracağız' derdi ve bakın sonunda çıktı. Ben şimdi Türkiye'deyim ama Rusya'ya dönmeye korkuyorum. Beni ruh hastalıkları hastanesine gönderirler ve orada suçlarlar. Bana yardımcı olmanızı rica ediyorum çünkü ne yapacağımı bilemiyorum. Benim çocukluktan bu yana hayalim babamı öldürmekti, sonunda hayalim gerçekleşti. Ben hayatımda bir çocuğa bile ses yükseltmedim. Ben çok kötü biriyim ama ben doğru yaptığımı düşünüyorum. Babamı öldürdüğümden dolayı pişman değilim" ifadelerini kullandı.

TELEFON SİNYALİ ELE VERDİ

Olay sonrası Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, jandarma dedektifleri JASAT bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Otelden ayrılan Stepanov'un Çolaklı Mahallesi'nden Manavgat ilçe merkezine geldiğini tespit eden ekipler, videonun ırmak kenarındaki bir işletmede çektiğini, hemen oradan da Antalya Caddesi'ne çıktığını ve buradan otobüse binerek Antalya şehir merkezine hareket ettiğini tespit etti. Özel ekip, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve JASAT timleriyle irtibata geçerek operasyon düğmesine bastı. Otobüsten Çallı bölgesinde inen Stepanov'un telefon sinyalini takibe alan ekipler, şüpheliyi Kepez İlçesi Dokuma bölgesinde sokakta yürürken yakaladı. JASAT ekipleri tarafından Çolaklı Jandarma Karakolluğuna getirilen Stepanov'un, işlemlerinin ardından adliye sevk edilmesi bekleniyor.

7 YIL ÖNCE YAKIN ARKADAŞININ BAŞINA DA ÇEKİÇLE VURMUŞ

Öte yandan Stephanov'un 2015 yılında Rusya'da yakın bir arkadaşının başına da çekiçle vurarak ağır yaraladığı, uyuşturucu madde kullanımından da 5 yıl tedavi gördüğü ortaya çıktı.

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Antalya'da babasını öldürüp annesini ağır yaralayan Rus turist yakalandı Antalya'da babasını öldürüp annesini ağır yaralayan Rus turist yakalandı Son dakika haber! Rus turistin çekiçle saldırdığı babasından sonra annesi de öldü; çifte cinayeti görüntülemiş Son dakika haber! Rus turistin çekiçle saldırdığı babasından sonra annesi de öldü; çifte cinayeti görüntülemiş
Kaynak: İHA

Jandarma, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da bir otelde babasını ve annesini öldüren Rus gençten kan donduran sözler: Çocukluktan bu yana olan hayalimi gerçekleştirdim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da bir otelde babasını ve annesini öldüren Rus gençten kan donduran sözler: Çocukluktan bu yana olan hayalimi gerçekleştirdim - Son Dakika
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