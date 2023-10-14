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Antalya'da bir otelde güvenlik müdürü ölü bulundu - Son Dakika

Antalya'da bir otelde güvenlik müdürü ölü bulundu

Son Güncelleme: 14.10.2023 13:43

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan bir otelde görevli olan güvenlik müdürü Osman Kavşak, otel lojmanında ölü olarak bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan 5 yıldızlı otelde güvenlik müdürü olarak görev yapan Osman Kavşak, otel lojmanında tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu.

OTEL LOJMANINDA ÖLÜ BULUNDU

Manavgat- Alanya D-400 Karayolu üzerinde Örenşehir Mahallesi Tepealtı mevkiinde bulunan bir otelde güvenlik müdürü olarak görev yapan 53 yaşındaki Osman Kavşak otel lojmanındaki odasında ölü bulundu.

EKİPLER İNCELEMEDE BULUNDU

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Osman Kavşak'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından incelemelerde bulunuldu. Osman Kavşak'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, Turizm, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da bir otelde güvenlik müdürü ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da bir otelde güvenlik müdürü ölü bulundu - Son Dakika
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