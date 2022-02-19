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Antalya'da bir otomobil uçuruma yuvarlandı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Antalya'da bir otomobil uçuruma yuvarlandı, 4 kişi yaralandı

19.02.2022 15:41
Antalya'da bir otomobil uçuruma yuvarlandı, 4 kişi yaralandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Aslanbucak Mahallesi Kesme Boğazı mevkisinde içerisinde 4 kişinin bulunduğu 07 DDC 14 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 15 metrelik uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine, kaza yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazadan yaralı olarak kurtarılan 4 kişiden 3'ü ilçedeki hastanelere kaldırılırken durumu ağır olan bir kişi ise Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Ekipler, kaza yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da bir otomobil uçuruma yuvarlandı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da bir otomobil uçuruma yuvarlandı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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