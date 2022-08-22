Elini kolunu sallayarak geldiği site bahçesinden aşure kazanını çaldı - Son Dakika
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Elini kolunu sallayarak geldiği site bahçesinden aşure kazanını çaldı

22.08.2022 10:25
Elini kolunu sallayarak geldiği site bahçesinden aşure kazanını çaldı

Antalya'da bir sitenin bahçesine elini kolunu sallayarak giren pişkin hırsız, site sakinlerinin aşure yapmaya hazırlandıkları kazanı çalarak kaçtı.

Antalya'da bir sitenin bahçesine elini kolunu sallayarak giren pişkin hırsız, site sakinlerinin aşure yapmaya hazırlandıkları kazanı çalarak kaçtı. Başka siteden kiraladıkları kazandan ve aşure malzemelerinden olan site yönetimi ise büyük şaşkınlık yaşadı.

İlginç olay, Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Suphi Türel Caddesi üzerinde bulunan bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, site yönetimi aşure yapıp dağıtmak için başka bir siteden kazan kiraladı. Aşure malzemelerini de alan site sakinleri, kazanı akşam saatlerinde site içerisinde bulunan kamelyanın altına bıraktı. Sabah erken saatlerde sitenin önüne gelen bir kişi ise gözüne içerisinde aşure malzemelerinin bulunduğu kazanı kestirdi.

Hazırladıkları kazanı göremeyince büyük şaşkınlık yaşadılar

Bir süre site dışarısında gözetleme yapan pişkin hırsız, daha sonra rahat şekilde içeri girdi. Elini kolunu sallayarak kazanı alan hırsız rahat tavırlar ile dışarı çıkarak izini kaybettirdi. Aşure yapmak için dışarı çıkan site yönetimi ise akşamdan hazırladıkları kazanı göremeyince büyük şaşkınlık yaşadı. Site yönetimi, 1000 TL'ye yeni bir kazan alarak kazanın sahibi olan siteye verdi. Aşure ise yeni alınan kazan ile tekrar yapılarak ikram edildi. Hırsızlık anları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Tel örgü vardı zorlayarak açmış"

Yaşanılanları anlatan site yöneticisi Zeynel Tan, "Her yıl biz aşureyi komşularımız ile beraber pişiriyoruz. Bir gün önce burada oturarak sohbetini yaptık. Hırsız muhtemelen bizi akşam burada gördü. Dışarıdan önce bahçeyi kesiyor, sonra kapıya yöneliyor. Sabaha karşı malzemeler ile birlikte kazanı alıp gidiyor. Kapıyı yeni yaptırdım, tel örgü vardı zorlayarak açmış. Kapıda şifre vardı. En büyük sıkıntımız, biz kazanı emanet almıştık, tabii yenisini aldık. Polisler de gelmedi, bu da bizi üzdü. Kazana 1000 TL verdik. Beni ne arayan ne soran oldu. Bu insanlar bundan da cesaret alıyor. Tekrar aşure yaparak dağıttık. Emanet aldığımız kazanı da yenisi olarak verdik" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, Göksu, Kepez, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elini kolunu sallayarak geldiği site bahçesinden aşure kazanını çaldı - Son Dakika

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