Antalya'da bir siyasetçiye ait kişisel verileri sorgulayıp paylaşan polis memuru görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika

Antalya'da bir siyasetçiye ait kişisel verileri usulsüz şekilde sorguladığı ve başkaları ile paylaştığı tespit edilen polis memuru hakkında soruşturma başlatılarak, görevden uzaklaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli bir polis memurunun bir siyasetçiye ait kişisel verileri usulsüz şekilde sorguladığı ve başkaları ile paylaştığı tespit edildi. Polis memuru hakkında adli ve idari soruşturma başlatılarak, soruşturmanın selameti açısından görevden uzaklaştırıldığı açıklandı. - ANTALYA