Antalya'da bir sürücü 5 araca çarptı

Kendisini araç içine kitleyerek ekiplere diren sürücü Rüya E, uzun uğraşlar sonunda araçtan çıkartıldı. Alkollü olduğu belirtilen sürücü, gözaltına alındı.

Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesinde polisin "dur" ihtarına uymayan bir aracın sürücüsü kaçmaya başladı. Ekiplerin takibi sırasında sürücü biri polis 5 araca çarptıktan sonra durabildi.

Antalya 'da aralarında polis aracınında bulunduğu 5 araca çarpan sürücü, serbest bırakıldı.

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