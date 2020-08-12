Antalya'da bir sürücünün bıçaklanıp parasının gasbedildiği iddiası - Son Dakika

Antalya'da bir kişi, otomobiline çarpan kişiler tarafından bıçaklandıktan sonra 1600 lirasının gasbedildiğini iddia etti.

Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi'nde 112 Acil Yardım Hattı'nı arayan Veysel Öğe (29), otomobiliyle seyir halindeyken kendisine çarpan diğer otomobildeki 3 kişi tarafından bıçaklandığını ve 1600 lirasının gasbedildiğini belirterek, yardım istedi.

Otomobilinde yaralı halde bulunan Öğe, sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğe'nin verdiği eşkal doğrultusunda araştırma başlatan polis ekipleri, bir kişiyi gözaltına aldı. Ekipler diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.