Antalya'da birçok suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde birçok suçtan aranma kaydı bulunan ve cezaevi firarisi olan bir kişi yakalandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya L Tipi Cezaevinden firar eden ve birçok suçtan aranma kaydı bulunan Ç.E.'yi Side Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.