Antalya'da biri cezaevi firarisi iki hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da biri cezaevi firarisi iki hükümlü yakalandı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde biri cezaevi firarisi iki hükümlü yakalandı.

Antalya'da biri cezaevi firarisi iki hükümlü yakalandı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde biri cezaevi firarisi iki hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Alanya Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden S.A'nın ilçede olduğu bilgisine ulaştı.


"Kasten öldürme" suçundan 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Dinek Mahallesi'ndeki apart otelde yakalandı.

Ekipler, "kasten yaralama", "tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması" ve "nitelikli cinsel saldırı"dan kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası olan İ.T'yi de Tosmur Mahallesi'nde bir evde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:52 Kaynak: AA
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