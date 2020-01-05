Antalya'da biri doktor iki kişi villada ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da biri doktor iki kişi villada ölü bulundu - Son Dakika

Antalya'da biri doktor iki kişi villada ölü bulundu

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde biri doktor iki kişi villada ölü bulundu.

Antalya'da biri doktor iki kişi villada ölü bulundu, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde biri doktor iki kişi villada ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Konaklı Mahallesi'ndeki villada yaşayan annesi doktor Leman Ege'yi (57) ziyarete gelen Barış Ege, kapının açılmaması üzerine mutfak kapısının camını kırarak içeri girdi.

Annesini yerde hareketsiz şekilde, kadının erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Lübnan uyruklu Almanya vatandaşı İssam Skaf'ı (66) da bornoz kuşağı ile merdivenlerde asılı halde bulan Barış Ege, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, doktor kadının başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından cesetler, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Antalya, Alanya, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 04:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Irak Başbakanı Abdulmehdi: Kasım Süleymani bana bir mesaj taşırken öldürüldü
Son dakika: İran'dan 'nükleer anlaşma' açıklaması: Taahhütlerin hiçbirisine uymayacağız Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kasım Süleymani açıklaması: Bu iş burada bitmeyecektir Son dakika: Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ne 3 katyuşa füzesi atıldı

Son Dakika Haberleri
23:01 DHA YURT BÜLTENİ-14 - Son Dakika
23:00 Otomobildeki hava yastıkları bir aileyi felaketten kurtardı - Son Dakika
23:00 Otomobil 40 metreden uçtu: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
23:00 Zonguldak'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
23:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında soruları yanıtladı: (1) - Son Dakika
22:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani! - Son Dakika
22:00 Hastanede darp olayını gerçekleştiren şahsın odadan çıkarken söyledikleri yok artık dedirtti: Oh dövdüm rahatladım - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2020 23:05:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da biri doktor iki kişi villada ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]