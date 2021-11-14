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Antalya'da birisi gözetledi, birisi çaldı, diğer ikisi oyaladı - Son Dakika

Antalya'da birisi gözetledi, birisi çaldı, diğer ikisi oyaladı

14.11.2021 12:25
Antalya'da birisi gözetledi, birisi çaldı, diğer ikisi oyaladı

Antalya'da sokakta park edilen bir aracın kapılarının kilitlenmediğini gören 4 hırsızdan biri etrafı gözetlerken, ikisi market çalışanını oyaladı, diğeri de dakikalar içerisinde cep telefonu ve cüzdanı çaldı.

Antalya'da sokakta park edilen bir aracın kapılarının kilitlenmediğini gören 4 hırsızdan biri etrafı gözetlerken, ikisi market çalışanını oyaladı, diğeri de dakikalar içerisinde cep telefonu ve cüzdanı çaldı. Telefonu ve cüzdanı çalınan genç, "Ben sonradan farkına vardım. 5-6 kişi olduklarını düşündüğüm için müdahale etmek istemedim. Bir telefon, cüzdan için karnıma bıçak yemek istemedim" dedi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 35. Sokak'ta dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyit Can Karatepe otomobil ile sokak üzerindeki bir matbaaya geldi. Karatepe, otomobilden indikten sonra aracın kapısını kilitlemeyi unuttu. Bu sırada sokakta bulunan 4 genç, aracın kapılarının kilitlenmediğini fark ederek harekete geçti. Gençlerden ikisi otomobilin sahibinin kuruyemiş dükkanında çalışan genç olduğunu düşünerek alışveriş maksadı ile onu oyalarken, diğer 2 genç ise aracın içerisine girmek için sağa sola bakarak gözetleme yaptı. Daha sonra gençlerden birisi etrafı gözetlerken, diğeri otomobilin kapısını açarak içerisinde bulunan yaklaşık 8 bin TL değerindeki telefonu ve içerisinde bir miktar para bulunan cüzdanı alarak uzaklaştı. Ardından diğer gençler de uzaklaştı. Bir süre sonra durumun farkına varan Seyit Can Karatepe, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri belirlenen eşkaller üzerinde mahallede arama çalışması yaptı. Polis ekipleri kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şahıslardan 2'sinin dükkan çalışanını oyaladığı, diğer 2 kişinin ise önce sokakta gözetleme yaptığı, daha sonra birisinin aracın içerisine girerek hırsızlık olayını gerçekleştirdiği görüldü.

"Bir telefon, cüzdan için karnıma bıçak yemek istemedim"

Yaşadıklarını anlatan Seyit Can Karatepe, "Sıklıkla uğradığım matbaaya geldim. Arabanın kapıları açıktı. İçerisinde şirkete ait telefon ve cüzdanım vardı. Ben sonradan farkına vardım. 5-6 kişi olduklarını düşündüğüm için müdahale etmek istemedim. Bir telefon, cüzdan için karnıma bıçak yemek istemedim. Takip ettim. Polise de haber verdim" açıklamasını yaptı.

"Bir şey olur diye müdahale edemedik"

Hırsızlık şüphelisi iki kişinin oyaladığı market sahibi Ziya Gürbüz ise, "4 kişilerdi. 2 tanesi içeri girerek beni oyaladı. O sırada fark ettim. Tipleri bozuktu. Cami içerisinde sıkıştırdık, bir şey olur diye müdahale edemedik. Aradan kaçtılar. Aracı bizim sandılar sanırım. Bizi oyaladılar" dedi. - ANTALYA

Antalya'da birisi gözetledi, birisi çaldı, diğer ikisi oyaladı
Antalya'da birisi gözetledi, birisi çaldı, diğer ikisi oyaladı
Antalya'da birisi gözetledi, birisi çaldı, diğer ikisi oyaladı
Antalya'da birisi gözetledi, birisi çaldı, diğer ikisi oyaladı
Antalya'da birisi gözetledi, birisi çaldı, diğer ikisi oyaladı
Antalya'da birisi gözetledi, birisi çaldı, diğer ikisi oyaladı
Antalya'da birisi gözetledi, birisi çaldı, diğer ikisi oyaladı
Antalya'da birisi gözetledi, birisi çaldı, diğer ikisi oyaladı
Antalya'da birisi gözetledi, birisi çaldı, diğer ikisi oyaladı
Antalya'da birisi gözetledi, birisi çaldı, diğer ikisi oyaladı
Antalya'da birisi gözetledi, birisi çaldı, diğer ikisi oyaladı

Cep Telefonu, Otomobil, Antalya, Market, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da birisi gözetledi, birisi çaldı, diğer ikisi oyaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da birisi gözetledi, birisi çaldı, diğer ikisi oyaladı - Son Dakika
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