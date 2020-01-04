Antalya'da birlikte yaşadığı kadını darbeden zanlı tutuklandı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde birlikte yaşadığı kadını darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Sunay B, Gültepe Mahallesi'nde birlikte yaşadığı Yunus S'nin kendisini darbettiğini öne sürerek şikayette bulundu.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan Yunus S, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Yunus S, çıkarıldığı hakimlikçe, "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak", "basit yaralama" ve "tehdit" suçlarından tutuklandı.
Sunay B, Antalya kadın sığınma evine gönderildi.