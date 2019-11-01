Son Dakika Haberleri: Antalya'da birlikte yaşadığı kadını darbettiği ileri sürülen zanlı tutuklandı
Son Dakika Güncel Antalya'da birlikte yaşadığı kadını darbettiği ileri sürülen zanlı tutuklandı

Antalya'da birlikte yaşadığı kadını darbettiği ileri sürülen zanlı tutuklandı

7 saat önce

Antalya'da birlikte yaşadığı kadını, şiddet göstererek yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Antalya'da birlikte yaşadığı kadını darbettiği ileri sürülen zanlı tutuklandı, System.String[]

Antalya'da birlikte yaşadığı kadını, şiddet göstererek yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bir otelde çalışan Gonca Sandıklı (32), 2014 yılında tanıştığı ve birlikte yaşamaya başladığı deri mağazasında çalışan İbrahim E.'den (48) şiddet gördüğü iddiasıyla polise başvurdu.

Gördüğü şiddet nedeniyle kadının yaralandığının tespit edilmesi üzerine, İbrahim E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

İbrahim E.'nin, birlikte yaşadığı Gonca Sandıklı'ya, kız bebeğe hamile kaldığı için şiddet uyguladığı, Sandıklı'nın gördüğü şiddet nedeniyle 8 aylık hamileyken düşük yaptığı ileri sürüldü.

Gonca Sandıklı'nın, hakkındaki koruma kararının bitiminde, İbrahim E.'den gördüğü şiddet nedeniyle başına 28 dikiş atıldığı öğrenildi.

Sandıklı, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:00 Kaynak: AA
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