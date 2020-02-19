Antalya'da birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığın yargılandığı dava devam ediyor.

Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Ümit Gür, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanık yakınları, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği üyesi kadınlar ile taraf avukatları da yer aldı.

Söz verilen sanık Ümit Gür, maktul Halime Şenal ile iki yıl birlikte yaşadıklarını ve bir çocuklarının dünyaya geldiğini söyledi.

Şenal'ın çocuklarına bakmadığını ve bu yüzden tartıştıkları sırada bıçak çektiğini iddia eden sanık, kendini savunmak zorunda kaldığını öne sürdü.

Sanık avukatı Semih Şeker de çiftin ortak çocuklarının, öldürülen kadının eski eşinin nüfusuna kaydedildiğini belirtti.

Yurtta kalan çocuğun sanık Gür'ün nüfusuna kaydedilmesi için "soy bağının reddi" davası açıldığını aktaran Şeker, ayrıca çocuğa kayyım olarak sanığın resmi nikahlı eşinin atanması için talepte bulunduklarını kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ertelendi.

Duruşma sonrasında Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği üyeleri adına basın açıklaması yapan Hatice Kübra Turan, Halime Şenal'ın dini nikahla birlikte yaşadığı kişi tarafından 25 bıçak darbesiyle öldürüldüğünü belirtti.

Turan, dernek olarak davayı sonuna kadar takip edeceklerini ifade etti.

Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi Kumköy mevkisinde 23 Temmuz 2019'da dere kıyısında Halime Şenal'ın (31) cesedi bulunmuş, kadının birlikte yaşadığı Ümit Gür (40) cinayet zanlısı olarak tutuklanmıştı.