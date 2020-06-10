Antalya'da bisikletli polis timi 'Martılar' göreve başladı - Son Dakika

ANTALYA'da, Konyaaltı ve Lara sahillerinde yaz sezonu boyunca güvenliğin sağlanması için oluşturulan bisikletli polis timi 'Martılar' göreve başladı. İlk devriye görevlerini yerine getiren bisikletli polis timleri, kasklarını ve maskelerini takmayı ihmal etmedi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri bünyesinde kurulan bisikletli polis timi 'Martılar', Konyaaltı ve Lara sahillerinde göreve başladı. Koronavirüs sürecinde yeni normal hayatın başlamasıyla vatandaşlara açılan sahillerde görev yapması planlanan martı timleri, sahilde can ve mal güvenliğini sağlayacak. Martılar, 09.00 ile 21.00 saatleri arasında halkın yoğun olduğu alanlarda görev yapacak.