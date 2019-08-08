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Antalya'da bisikletten düşen çocuk öldü

26 dakika önce

Antalya'da bisikletten düşen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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Antalya'da bisikletten düşen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Ailesiyle tatilini geçirmek için Korkuteli ilçesindeki yazlıklarına giden 10 yaşındaki Abdullah Batı, bisikletinden düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla önce ilçedeki özel hastaneye ardından da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Batı, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Batı'nın cenazesinin, Korkuteli ilçesi Uzunoluk Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
Çocuğun, Konyaaltı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü babası Mehmet Batı, sosyal medya hesabından, "Boncuk gözlü paşam, bir tanecik oğluma doyamadım. Cennete uçtu." paylaşımında bulundu.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de aileye başsağlığı diledi.
Korkuteli, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:18 Kaynak: AA
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