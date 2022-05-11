Antalya'da "Bitki Islahçıları Günü" paneli düzenlendi - Son Dakika
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Antalya'da "Bitki Islahçıları Günü" paneli düzenlendi

11.05.2022 16:32
Antalya'da "Bitki Islahçıları Günü" paneli düzenlendi

Akdeniz Üniversitesi'nde "Bitki Islahçıları Günü" kapsamında düzenlenen panelde, uzmanlar tohumculuk alanındaki çalışmaları, bitki ıslahının önemini, modern tarım ve teknolojinin önemini tartıştı.

Akdeniz Üniversitesi'nde "Bitki Islahçıları Günü" kapsamında düzenlenen panelde, uzmanlar tohumculuk alanındaki çalışmaları, bitki ıslahının önemini, modern tarım ve teknolojinin önemini tartıştı.

Ziraat Fakültesi salonunda gerçekleştirilen panele, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı Savaş Akcan, Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Selami Yazar, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ile bilim insanları ve uzmanlar katıldı.

Vali Yazıcı, yaptığı konuşmada, salgın nedeniyle tarımın ve gıdanın öneminin daha iyi anlaşıldığını belirterek, Türkiye'nin stratejik pozisyonu nedeniyle tarımda kendine yeten, dünyaya önderlik yapan bir ülke olmasının önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin son 15-20 yılda tohumculukta çağ atladığını ifade eden Yazıcı, Rusya- Ukrayna savaşının dünyada gıdanın nasıl bir dengesizlik yarattığını herkesin gördüğünü dile getirdi.

Rektör Prof. Dr. Özkan da salgının ardından savaş ortamı nedeniyle dünya genelinde gıda tedarik zincirinde sorunların yaşandığını, bu süreçlerin stratejik sektörler arasında yer alan tarımsal üretimin ve araştırma geliştirmenin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Tarımda modernleşmeye katkı sunduklarını anlatan Özkan, şunları kaydetti:

"Nüfus artışı, küresel ısınma ve kuraklık gibi çevresel sonular nedeniyle babadan kalma usullerle çiftçilik yapmak artık yeterli değil. Tek kurtuluş reçetesi modern usullerle teknolojiyi kullanarak, yüksek standartlarda üretim yapmaktır. Türkiye'nin tarımsal üretiminin gelişmesi, verimli ve katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi, tarım ve gıda sektörlerinde dışa bağımlılığın azalması için ziraat fakültesiyle çalışmalar yapıyoruz. Hem tarımsal üretimi yönlendirecek donanımlı ziraat mühendisleri yetiştiriyoruz hem de bilimsel araştırmalarla tarımda modernleşmeye katkı sunuyoruz."

"Salgın, tohum konusunda milliyetçi olmak gerektiğini gösterdi"

Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Savaş Akcan ise Türkiye'nin salgına karşın geçen sene tohum yeterliliğinde yüzde 80'i yakaladığını belirterek, "Sosyal medyada tohumculukla ilgili yapılan kara propagandanın hepsi yalan. Bu ülkenin tohumları kimseyi kanser etmez çünkü bu ülkenin tohumcuları ve çiftçileri aynı tohumlardan besleniyor." dedi.

BİSAB Başkanı Selami Yazar da kamuoyunda bitki ıslahçıları üzerinde oluşturulan olumsuz yargıları ortadan kaldırmak ve toplum içerisinde farkındalık oluşturmak için 11 Mayıs'ın Bitki Islahçıları Günü olarak kutlandığını hatırlattı.

Salgının tohum konusunda milliyetçi olmak gerektiğini gösterdiğini anlatan Yazar, "Bu topraklarda yetişen tohumları kendi ıslahçımızın yetiştirmesi gerekiyor. Sınırlar kapandığı zaman üretim yapamazsanız, ülkenizin gıda güvenliğini sağlayamamış olursunuz. Dünyada görülüyor ki ilerideki savaşlar besin kıtlığından çıkacaktır." diye konuştu.

Antalya'da Bitki Islahçıları Günü paneli düzenlendi
Antalya'da Bitki Islahçıları Günü paneli düzenlendi

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Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Tarım, Bitki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da 'Bitki Islahçıları Günü' paneli düzenlendi - Son Dakika


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