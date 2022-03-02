Antalya'da bitkin halde bulunan yaban keçisi tedaviye alındı - Son Dakika

Antalya'nın Akseki ilçesinde elverişsiz hava şartlarından etkilenerek halsiz düşen yaban keçisine tedavi uygulanıyor.

Kar yağışının aralıklarla sürdüğü bölgede kış şartlarının zorluğu nedeniyle bitkin düşen bir yaban keçisi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atık su İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü'ne ait Sarıhacılar mevkisindeki Akseki Atıksu Arıtma Tesisi'ne sığındı.

Hayvanı fark eden ASAT ekipleri, yaban keçisini tesise alarak, yiyecek verdi, ısınmasını sağladı. Bir süre sonra yaban keçisi, Doğa Koruma veMilli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesi Antalya Hayvanat Bahçesi'ne götürülen keçinin tedavisine devam ediliyor.

Antalya Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Aygül Arsun, yaptığı açıklamada, hayvanın enfeksiyona bağlı bir hastalığa yakalanmış, yüksekten düşme veya herhangi bir darbeye maruz kalmış olabileceğini bildirdi.

Hayvanın, yediği bir bitkiden de zehirlenmiş olabileceğini aktaran Arsun, tüm ihtimalleri düşünerek tedavi uyguladıklarını ifade etti.

Yaban keçisi, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.