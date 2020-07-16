Antalya'da biyolojik babanın tespiti için 18 yıllık mezar açıldı - Son Dakika

Antalya'da biyolojik babanın tespiti için 18 yıllık mezar açıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 18 yıl önce ölen kişinin mezarı, babalık davası sebebiyle açıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 18 yıl önce ölen kişinin mezarı, babalık davası sebebiyle açıldı.

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Alanya 2. Aile Mahkemesine başvuran 17 yaşındaki İ.A.B, biyolojik babası olduğunu iddia ettiği İ.K'nin, geçmişte Alman vatandaşı annesi C.B. ile 15 yıl birlikte olduğunu ve yaklaşık 18 yıl önce öldüğünü belirtti.

İ.A.B'nin "babası ile soy bağının tespiti ve nüfus kaydının düzeltilmesi" başvurusu üzerine mahkeme, 5'inci duruşmada, İ.K'nin Kestel Hanönü Mezarlığı'nda bulunan kabrinin açılmasını ve DNA örneği alınmasını kararlaştırdı.

İ.K'nin kabri, adli tıp uzmanı, otopsi yardımcısı, kolluk kuvvetleri, iki mezar kazıcıyla açılarak kemiklerden örnek alındı.

"Mezarının açılmasını hiçbir aşamada istemedik"

İ.K'nin eşi H.K. ve kızı A.Ç'nin avukatı Mehmet Aşıkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, mezarın açılmasına sebep olan davada kabir işlemine üzülerek fiilen iştirak etmek durumunda kaldıklarını bildirdi.

Davacı tarafın merhum İ.K'nin mezarının açılması talebinde bulunduğunu kaydeden Aşıkoğlu, "İ.K'nin mezarının açılmasını hiçbir aşamada istemedik. Mezarın açılmaması için kanunen gerekli her yolu denememize ve bu konuda talepte bulunmamıza rağmen davacının ısrarlı talebi ve mahkemenin takdiri neticesinde mezarın açılmasına karar verilmiştir. Bu aşamada davanın sıhhati açısından başkaca bir açıklama yapamıyoruz." ifadelerini kullandı.

2002 yılında Sadık Sele yönetimindeki 07 E 8345 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Nihat Küpeli idaresindeki 06 BF 898 plakalı otomobilin, Konya- Ankara yolunun 63. kilometresinde çarpışması sonucu İ.K. ile araçlardaki 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 19:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da biyolojik babanın tespiti için 18 yıllık mezar açıldı - Son Dakika
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