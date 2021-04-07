Antalya'da şüphe üzerine durdurulan araçta 440 sikke ele geçirildi - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yapılan yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta, Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 440 tarihi eser sikke ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Sanayi Mahallesi D-400 kara yolunda yaptıkları uygulamada, durumundan şüphelendikleri 07 HSY 52 plaka aracı durdurdu. Ekiplerin araçta yaptığı aramada, Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 440 sikke ele geçirildi.

Sürücü M.K. ile araçta bulunan N.A ve A.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.