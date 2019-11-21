Son Dakika Haberleri: Antalya'da bobin kağıdı yüklü tır alev alev yandı
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da bobin kağıdı yüklü tır alev alev yandı - Son Dakika

Antalya'da bobin kağıdı yüklü tır alev alev yandı

6 saat önce

Antalya'da bobin kağıdı yüklü bir tırın motor bölümü alev alev yandı.

Antalya'da bobin kağıdı yüklü tır alev alev yandı, System.String[]

Antalya'da bobin kağıdı yüklü bir tırın motor bölümü alev alev yandı. Yangın kağıtlara sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.20 sırasında Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi, batı çevre yolu üzerinde meydana geldi. Bir nakliyat firmasında şoför olarak çalışan Yalçın A., 07 CLS 43 plakalı tırına Serbest Bölge'den bobin kağıdı yükleyerek, Organize Sanayi Bölgesi'ne doğru yola çıktı. Yalçın A., Kepez üstüne doğru yaklaşırken aracın motor bölümünden bir anda alevler yükselmeye başladı. Neye uğradığını anlamayan sürücü, hemen tırı sağa çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, motor bölümü tamamen alev almış olan tıra müdahale etti. İtfaiye ekipleri alevleri, 07 CLR 15 plakalı dorse bölümüne sıçramadan kontrol altına aldı. Sürücü Yalçın A. yangın sonrası büyük üzüntü yaşadı. Firma sahibi Hüseyin E. de yangın söndürme çalışmalarını yakından takip etti. Polis, yolun bir şeridini dubalarla araç trafiğine kapattı. Polis ve itfaiyenin yangınla ilgili incelemesi sürüyor. - ANTALYA

İtfaiye, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:16 Kaynak: İHA
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