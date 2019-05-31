Antalya'da boş arazide erkek cesedi bulundu
43 dakika önce
ANTALYA'da boş arazide, madde bağımlısı olduğu değerlendirilen ve üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:01 Kaynak: DHA
ANTALYA'da boş arazide, madde bağımlısı olduğu değerlendirilen ve üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi bulundu. Muratpaşa
ilçesi Yeşildere
Mahallesi 1123 Sokak'ta yer alan hafriyat alanındaki çukurda öğle saatlerinde hareketsiz bir erkeğin yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından incelenen kişinin, 2 gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi. Cesedin yanında bir şırınga ile uyuşturucu madde alımında kullanılan çeşitli materyaller bulundu. Ceset üzerinde yapılan incelemede kimlik bilgisine ulaşılamadı. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu
morguna götürüldü.
- Antalya
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