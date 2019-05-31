Son Dakika Haberleri: Antalya'da boş arazide erkek cesedi bulundu
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Antalya'da boş arazide erkek cesedi bulundu

43 dakika önce

ANTALYA'da boş arazide, madde bağımlısı olduğu değerlendirilen ve üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi bulundu.

Antalya'da boş arazide erkek cesedi bulundu, System.String[]
ANTALYA'da boş arazide, madde bağımlısı olduğu değerlendirilen ve üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi bulundu.
Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1123 Sokak'ta yer alan hafriyat alanındaki çukurda öğle saatlerinde hareketsiz bir erkeğin yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından incelenen kişinin, 2 gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi. Cesedin yanında bir şırınga ile uyuşturucu madde alımında kullanılan çeşitli materyaller bulundu. Ceset üzerinde yapılan incelemede kimlik bilgisine ulaşılamadı. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:01 Kaynak: DHA
Yeşildere, Muratpaşa, Antalya, Güncel
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